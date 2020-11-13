Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 52 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе с начала пандемии составило 3358.

За сутки подтверждено три смерти пациентов с COVID-19, с начала года скончались 90 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего выздоровели 2468 человек, из них 170 за минувшие 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11798 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 7584 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 199 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму. Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки. В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.