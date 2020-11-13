Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.9
воздух +11
море +16

Коронавирус в Крыму

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 52 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе с начала пандемии составило 3358.

За сутки подтверждено три смерти пациентов с COVID-19, с начала года скончались 90 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего выздоровели 2468 человек, из них 170 за минувшие 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11798 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 7584 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 199 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму. Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки. В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.

Коронавирус в Крыму
Привычное гигиеническое средство способно убивать коронавирус наповал

Привычное гигиеническое средство способно убивать коронавирус наповал

Антимикробный компонент ополаскивателя для полости рта подавляет активность штамма коронавируса.

Происшествия
«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов

«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов

Количество случаев травматизма в горнолесной местности Крыма снизилось за год на 13%.

Власть
Аксенов хочет, чтобы директриса «Массандры» стала мэром Ялты

Аксенов хочет, чтобы директриса «Массандры» стала мэром Ялты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил руководителю «Массандры» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

Коронавирус в Крыму
Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей

Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей

Иммунолог рассказал, почему такие случаи нельзя называть заболеванием.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации