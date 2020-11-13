Происшествия
Супружеская пара предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков в Крыму
Супружеская пара из Белогорского района и житель Алушты предстанут перед судом за попытку сбыта синтетических наркотиков в крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
«По версии следствия, в конце 2019 года супружеская пара из Белогорского района и ранее знакомый им житель Алушты вступили в сговор, направленный на незаконный сбыт наркотиков, распределили между собой роли совместно осуществляемой преступной деятельности», – пояснили в ведомстве.
Один из обвиняемых через мессенджер получал от неустановленных лиц фотографии с местоположением оптовых партий наркотиков. После чего супруги подъезжали к этим местам на автомобиле и увозили наркотики в заранее арендованные квартиры, где расфасовывали их на розничные дозы и размещали в тайниках на территории полуострова.
«Таким образом обвиняемые в феврале 2020 года получили оптовые партии производного N-метилэфедрона массой более 77 грамм и мефедрона массой более 40 грамм, часть из которых разместили в «тайниковых» закладках на территории Гаспры, Ливадии и Севастополя, а оставшиеся наркотики хранили с целью последующего незаконного сбыта бесконтактным способом», – рассказали в прокуратуре.
Сотрудники правоохранительных органов в марте текущего года пресекли деятельность преступной группы, предотвратив продажу наркотиков. Три члена группы обвиняются в совершении двух эпизодов по части 3 статьи 30, пункта «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Ялтинский городской суд.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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