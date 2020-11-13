Стало известно, когда и где будут перезахоронены останки градоначальника Керчи

После подтверждения того, что в найденном на горе Митридат склепе действительно находятся останки Ивана Алексеевича Стемпковского — Керчь-Еникальского градоначальника с 1828 по 1832 год, будет принято решение о перезахоронении.

Об этом министр культуры Республики Крым Арина Новосельская сообщила на пресс-конференции.

— Это достояние всего мира и нашей страны. Мы должны официально получить разрешительные документы из Министерства культуры РФ на проведение археологических работ. После этого мы обратимся к антропологам, которые установят принадлежность. После получения всех необходимых документов будет осуществлена процедура захоронения, — сказала Арина Новосельская.

После получения документов пройдут общественные слушания. По мнению министра культуры Республики Крым, они займут не больше одного дня, так как жители города единогласно за проведение почетной процедуры перезахоронения.Арина Новосельская уточнила, что все этапы подготовки могут занять несколько месяцев.

Министр добавила, что, вероятно, останки Ивана Стемпковского — человека, сделавшего неоценимый вклад во внешний и исторический облик Керчи, должны быть перезахоронены также на горе Митридат. «Там, где он и мечтал быть погребенным», — объяснила Арина Новосельская.

Помимо этого, в планах восстановление часовни, в которой находился склеп.

— 21 сентября я лично и сотрудники министерства выезжали на объект и проводили визуальный осмотр. Состояние объекта хорошее, кладка фундамента и свода склепа в превосходном состоянии. Работы на данном участке и в непосредственной близости объекта не проводились с момента обнаружения. Угрозы нарушения целостности объекта нет, — уточнила Арина Новосельская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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