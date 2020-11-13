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Происшествия

Сообщение о возгорании топливного резервуара в Симферополе было ложным

Сотрудники главного управления МЧС по Республике Крым зафиксировали ложный вызов после сообщения о возгорании топливного резервуара в Симферополе.

Как сообщили в пресс-службе главка, признаков возгорания не обнаружено.

«Открытого горения не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. – В результате разведки никаких признаков пожара не обнаружено, вызов ложный. Полный отбой всем силам и средствам».

Ранее сообщалось, что в Симферополе на улице Монтажная горит резервуар, в котором предположительно находился бензин. Также сообщалось, что пожару присвоен второй уровень сложности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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