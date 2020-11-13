Сообщение о возгорании топливного резервуара в Симферополе было ложным

Сотрудники главного управления МЧС по Республике Крым зафиксировали ложный вызов после сообщения о возгорании топливного резервуара в Симферополе.

Как сообщили в пресс-службе главка, признаков возгорания не обнаружено.

«Открытого горения не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. – В результате разведки никаких признаков пожара не обнаружено, вызов ложный. Полный отбой всем силам и средствам».

Ранее сообщалось, что в Симферополе на улице Монтажная горит резервуар, в котором предположительно находился бензин. Также сообщалось, что пожару присвоен второй уровень сложности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

После пожара в крымском храме найден труп. Причиной пожара в православном храме во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты может быть «самосожжение» мужчины, который забрался внутрь подсобного помещения.

Засыпанное кофе тело мужчины с многочисленными ранами нашли в Крыму. Тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранами нашли в частном доме в одном из сел Бахчисарайского района Крыма.

Крымчанка получила сильные ожоги в результате взрыва газа. Следователи проводят проверку по факту получения травм жительницей села Чистополье Ленинского района Крыма в результате пожара, возникшего из-за неисправности газового оборудования.

ДТП в Крыму: «Тойота» въехала в дерево, скончалась молодая девушка. Полиция в Крыму проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе 8 ноября, в результате которого погибла 20-летняя девушка.