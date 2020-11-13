Водный кризис
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Севастопольскому Водоканалу дали денег на поиски воды
Начать «поисковые работы» планируется до конца этого года.
ГУПС «Водоканал» получит федеральные и региональные миллионы на преодоление водного кризиса в Севастополе. Об этом стало известно накануне в ходе заседания правительства города.
Как уточнялось, более 227 млн рублей, выделенных в октябре этого года Севастополю из резервного фонда РФ для улучшения ситуации с водоснабжением региона, будут включены в госпрограмму развития жилищно-коммунальной инфраструктуры региона. Софинансирование из городского бюджета на эти цели составит 1%.
По словам главы департамента горхоза Евгения Горлова, эти средства будут направлены Водоканалу на ремонтные работы сетей на проспекте Октябрьской Революции и в Инкермане, а также на поиск подземных вод.
В 2020 году, уточнил Горлов, на разведку подземных источников воды госпредприятие получит 55 млн рублей из федерального резервного фонда, а также два с лишним миллиона из бюджета города.
Ранее глава горхоза заявлял, что его ведомство займется электромагнитной разведкой подземных вод, бурением, обустройством и формированием четырех скважин, в том числе наблюдательной на территории гидроузлов №№ 19 и 20. Для этих целей предполагается перераспределить 15 млн 660 тысяч рублей из бюджета Севприроднадзора в департамент городского хозяйства.
Напомним, на сегодняшний день водные потери в водопроводных сетях составляют порядка 40% и являются одной из причин сложной водной ситуации в регионе.
В начале сентября Михаил Развожаев обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно 3,6 млрд рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Начать эти работы планируется до конца этого года и завершить в течение пяти лет, сведя уровень водных потерь к нормативному.
В тексте использованы материалы: Форпост
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