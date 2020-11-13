Власть
Сдачу полигона под Симферополем перенесли на неизвестный срок
Сдача в эксплуатацию рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка перенесена на неизвестный срок.
Подрядчик не укладывается в догоночный график, об этом было заявлено в ходе совещания по проблемам строительной отрасли Крыма.
«Работы ведутся с отставанием от догоночного графика и реализации кассового плана. До конца года работы выполнены не будут», – сообщил замглавы администрации крымской столицы Анатолий Русин.
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить штрафные санкции на подрядчиков и должностных лиц, ответственных за срыв реализации контракта.
Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщала о срывах поставки запчастей оборудования для полигона и пообещала, что к 15 декабря обязательства будут выполнены. Однако за прошедшее время существенных изменений на объекте не произошло.
Рекультивация полигона ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка выполняется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно плану-графику реализации ФЦП в декабре 2020 года он должен быть сдан в эксплуатацию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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