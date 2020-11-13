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Власть

Сдачу полигона под Симферополем перенесли на неизвестный срок

Сдача в эксплуатацию рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка перенесена на неизвестный срок.

Подрядчик не укладывается в догоночный график, об этом было заявлено в ходе совещания по проблемам строительной отрасли Крыма.

«Работы ведутся с отставанием от догоночного графика и реализации кассового плана. До конца года работы выполнены не будут», – сообщил замглавы администрации крымской столицы Анатолий Русин.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить штрафные санкции на подрядчиков и должностных лиц, ответственных за срыв реализации контракта.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщала о срывах поставки запчастей оборудования для полигона и пообещала, что к 15 декабря обязательства будут выполнены. Однако за прошедшее время существенных изменений на объекте не произошло.

Рекультивация полигона ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка выполняется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.

Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно плану-графику реализации ФЦП в декабре 2020 года он должен быть сдан в эксплуатацию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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