Развожаев собирается лечиться от коронавируса в Севастополе

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Губернатор в случае необходимости должен на себе испытать условия, которые создал, уверен глава города.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в случае заражения новой коронавирусной инфекцией будет проходить лечение в местной инфекционной больнице.

По его мнению, губернаторы должны лечиться в тех условиях, которые сами создали в своих регионах, со ссылкой на ТАСС передает «Независимое телевидение Севастополя».

В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» модератор сессии, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер спросила у губернатора, какую часть социальной системы он бы хотел испытать на себе, пройдя весь путь в роли кого-то из нуждающихся в помощи.

«Если ты говоришь, в какой бы роли я хотел побыть... Нет возможности прожить какую-то роль полноценно, но если бы была, то <...> больной ковидом в региональной инфекционной больнице – это роль, которая может случиться. Губернатор должен лечиться у себя, в тех условиях, какие создал», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, 10 сентября вице-премьер Республики Крым Елена Романовская сообщила о положительном результате теста на COVID-19. Комментируя свое состояние журналистам, зампред отмечала, что чувствует себя хорошо.

Однако спустя две недели, по данным источников, Елену Романовскую ввели в медикаментозную кому и в срочном порядке спецрейсом отправили в Москву для дальнейшего лечения. По словам источника, ее состояние резко ухудшилось и характеризовалось как тяжелое.

В середине прошлого месяца коронавирусом заразился другой вице-премьер Республики Евгений Кабанов. По данным источника издания в Государственном Совете РК, лечение заместитель председателя проходил в VIP-палате Симферопольской городской клинической больницы №7.

По состоянию на утро 13 ноября в Севастополе зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от года до 84 лет. Также в городе были зафиксированы три смерти – умерли мужчины в возрасте 68 и 78 лет и женщина 68 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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