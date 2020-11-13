Власть
Рабочие не спешат ехать в Крым строить объекты ФЦП
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На строительных площадках Крыма не хватает порядка 25 процентов от нужного числа строителей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель председателя Госсовета РК Эдип Гафаров.
«Для выполнения Федеральной целевой программы сегодня на строительных площадках должны работать 44 тысячи рабочих. В связи с пандемией коронавируса все приезжие строители из Средней Азии уехали. У нас ощущается нехватка рабочей силы. Конечно, мы приглашаем людей из других регионов России», - сказал он.
По словам Гафарова, строителям предлагают достойную заработную плату.
«Я не знаю, почему люди не идут на работу. На стройках у нас очень хорошая зарплата – от 60 тысяч рублей», - уточнил зампред Госсовета Крыма.
Он также отметил, что до конца текущего года планируется сдать ряд важных для крымчан объектов.
«Построено три детских сада – в массиве Белое, Хошкельды и Молодежном. Сейчас идет подготовка к вводу в эксплуатацию. Мы хотим все это сделать к Новому году», - заключил Гафаров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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