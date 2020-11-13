Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (НОЧЬЮ И УТРОМ МЕСТАМИ ТУМАН.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (НОЧЬЮ И УТРОМ МЕСТАМИ ТУМАН.), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (НОЧЬЮ И УТРОМ МЕСТАМИ ТУМАН.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (НОЧЬЮ И УТРОМ МЕСТАМИ ТУМАН.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 95 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 80 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 15, в Севастополе - 16, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 28, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 19, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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