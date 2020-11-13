Коронавирус в Крыму
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Привычное гигиеническое средство способно убивать коронавирус наповал
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Антимикробный компонент ополаскивателя для полости рта подавляет активность штамма коронавируса.
Как сообщает радио Sputnik, к такому выводу пришли исследователи независимой международной лаборатории Microbac Laboratories.
Ученые обнаружили, что ополаскиватели для полости рта, содержащие CPC (Cetylpyridinium Chloride — цетилпиридиния хлорид) в концентрации 0,07%, подавляют активность штамма SARS-CoV-2 на 99,9% уже через 30 секунд после рекомендуемого времени для полоскания.
Подчеркивается, что ополаскиватель не гарантирует полную остановку передачи вируса от человека к человеку. Использование гигиенического средства может стать дополнением к другим мерам защиты в период пандемии: мытью рук, социальной дистанции и ношению защитных масок и перчаток.
Цетилпиридиния хлорид (CPC) — это антимикробный компонент с подтвержденной эффективностью для профилактики образования зубного налета и кариеса. Он обладает вариабельной противогрибковой активностью и эффективен в отношении некоторых вирусов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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