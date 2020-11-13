Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы.

Он добавил, что вакцинация будет проходить исключительно на добровольной основе, передает телеканал RT.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», – заверил пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что точных сроков начала вакцинации не знает. «Но это уже ближайшие месяцы», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 92%. Тогда же на Twitter-аккаунте вакцины приводились слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что массовая вакцинация россиян может начаться в ближайшие недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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