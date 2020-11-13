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Коронавирус в Крыму

Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной

19:54 пятница, 13 ноября 2020
Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной

фото © pravda.com.ua

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы.

Он добавил, что вакцинация будет проходить исключительно на добровольной основе, передает телеканал RT.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», – заверил пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что точных сроков начала вакцинации не знает. «Но это уже ближайшие месяцы», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 92%. Тогда же на Twitter-аккаунте вакцины приводились слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что массовая вакцинация россиян может начаться в ближайшие недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 52 человек.

Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе. Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

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