Переболевшие COVID-19 смогут защититься от любого штамма коронавируса

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Ученые из мединститута Говарда Хьюза в США установили, что у пациентов, перенесших COVID-19, развивается стойкий и мощный иммунитет к коронавирусам.

Как сообщил в эфире «Радио 1« врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, вирус мутирует, но иммунитет защитит человека от самых разных его штаммов.

«Иммунная система должна распознать вирус, а клетки иммунной системы должны начать вырабатывать защитные белки – антитела. В самом начале, когда иммунные клетки только распознали коронавирус, они не знают точно, какой из видов антител будет давать организму наибольшую защиту, поэтому производят огромное количество антител самой разной конструкции. Но со временем иммунная система определяет, какие антитела подходят больше всего, и начинает производить именно их», – сказал Болибок.

Как отметил специалист, способность борьбы с разными штаммами коронавируса объясняется особенностями строения антител.

«Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. Вариантов точечных мутаций насчитали уже больше тысячи, если не больше 10 тысяч, но основные параметры коронавируса остаются такими же: чтобы проникнуть в организм, ему нужен S-протеин – белок шипа, которым он цепляется за клетку человека. И если этот белок вдруг мутирует, то коронавирус потеряет возможность атаковать человека », – пояснил он.

Болибок добавил, что способность формирования иммунитета говорит о том, что вакцинация поможет защитить человечества от новых волн пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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