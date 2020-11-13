Павленко с радостью приняла предложение Аксенова стать мэром Ялты

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Генеральный директор акционерного общества «ПАО «Массандра» Янина Павленко примет участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Для меня сегодняшнее предложение главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова – большая честь! И я, разумеется, его принимаю – я готова подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Ялты! Это с детства родной для меня город», – написала Павленко.

Она рассказала, что судьба ее родителей неразрывно связана с Ялтой, потому гендиректор «Массандры» намерена сделать Ялту городом счастья для каждого ее жителя.

«Большую часть своей жизни я провела именно в этом городе и четко понимаю, насколько ответственная миссия может быть возложена на меня! Я обещаю сделать все от меня зависящее для того, чтобы Ялта действительно стала настоящим Городом Счастья прежде всего для каждого, кто в нем живет! Ну и, конечно, для тех, кто приезжает сюда на отдых и лечение! Очень надеюсь, что ваша покорная слуга, которая, кстати, является кандидатом наук государственного управления по специальности «местное самоуправление», справится», – добавила Павленко.

Ранее сегодня Аксенов предложил генеральному директору предприятия «Массандра» принять участие в конкурсе на пост главы администрации Ялты.

18 октября стало известно о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Основной причиной стало осложнение после заражения коронавирусом. Имгрунт занимал должность с ноября 2019 года.

Павленко была назначена генеральным директором ГУП «Массандра» в мае 2015 года. Ранее она занимала пост руководителя завода шампанских вин «Новый Свет». В настоящее время Павленко занимает также пост председателя Совета саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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