Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе

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Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.

Об этом заявил главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения города Евгений Ивахненко.

Первый случай ковида в Севастополе был официально подтвержден в конце марта. Заболевшие вернулись из поездок по Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии, но сообщили о себе, как это требовалось, и инфекция поползла по городу.

Однако, по словам Ивахненко, все началось гораздо раньше: «На самом деле первые пациенты с симптомами этой инфекции появились еще в январе-феврале».

На сегодняшний день в городе официально числится 3 тысячи 306 зараженных. 87 из них от инфекции умерли (четверо за последние сутки).

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