Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей ● Крымский врач рассказала о восстановлении легочной ткани после ее поражения ● Большая часть студентов-медиков Крыма работают в «красной зоне»
Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе
фото © Медпортал
Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.
Об этом заявил главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения города Евгений Ивахненко.
Первый случай ковида в Севастополе был официально подтвержден в конце марта. Заболевшие вернулись из поездок по Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии, но сообщили о себе, как это требовалось, и инфекция поползла по городу.
Однако, по словам Ивахненко, все началось гораздо раньше: «На самом деле первые пациенты с симптомами этой инфекции появились еще в январе-феврале».
На сегодняшний день в городе официально числится 3 тысячи 306 зараженных. 87 из них от инфекции умерли (четверо за последние сутки).
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