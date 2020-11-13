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Отельеры просят отменить ограничения для туристов в Севастополе

Отельеры просят отменить ограничения для туристов в Севастополе

фото © tourdom.ru

Представители Общенационального союза индустрии гостеприимства просят губернатора Севастополя Михаила Развожаева отменить требование для туристов наличие справки об отсутствии COVID-19 при заселении в отели и гостиницы города.

В письме говорится, что после введения данного условия количество бронирований в легальных средствах размещения сократилась до 90%.

«Такая тенденция приведет к закрытию предприятий и увольнению персонала, поскольку нести финансовую нагрузку в период ограничений не представляется возможным», - считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Эксперты заявили, что ограничительные меры «нанесут непоправимый удар по туристической отрасли региона». На сегодняшний уже отменены более 60 % бронирований на период ноябрь-январь. 

Вице-президент ОСИГ Алексей Волков подчеркнул, что ограничений затрагивают только легальный рынок, тем самым давая преимущество теневому сектору. Многие предприниматели начали работать себе в убыток, не получая новые бронирования на высокий новогодний сезон.

«Для поддержки работы легального бизнеса нужно усилить проверки незаконных объектов размещения, а гостиницам и отелям, работающим официально, ослабить ограничительные меры, связанные с предоставлением справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заселении туристов в гостиницы города. Необходимо проработать другие меры контроля, которые будут касаться всего рынка, а также компенсировать затраты туриста и бизнеса для сохранения и привлечения турпотока», - цитирует пресс-служба союза слова Волкова.

15 октября власти Севастополя разрешили гостиницам и отелям размещать гостей только с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным не ранее чем за 5 дней до приезда.

При этом в Республике Крым не было введено подобных мер. Однако часть крупных отелей полуострова ввела обязательное обследование и тестирование для своих гостей, не дожидаясь решения региональных властей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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