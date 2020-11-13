Названы самые опасные переносчики коронавируса

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Почему маски нужно носить всем, даже переболевшим.

Наибольшую опасность представляют те люди, кто переболел коронавирусом и после этого отказываются носить маску. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

Он пояснил, что коронавирусная инфекция остается в верхних дыхательных путях переболевших людей. Они свободно и беспрепятственно распространяют коронавирус, если на них нет защитной маски.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок», — заявил специалист, уточнив, что в первую очередь «это дети, молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает».

Медик подчеркнул, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели они коронавирусом или нет.

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В тексте использованы материалы: lenta.ru

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