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Коронавирус в Крыму

Названы самые опасные переносчики коронавируса

15:47 пятница, 13 ноября 2020
Названы самые опасные переносчики коронавируса

фото © Новости Крыма

Почему маски нужно носить всем, даже переболевшим.

Наибольшую опасность представляют те люди, кто переболел коронавирусом и после этого отказываются носить маску. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

Он пояснил, что коронавирусная инфекция остается в верхних дыхательных путях переболевших людей. Они свободно и беспрепятственно распространяют коронавирус, если на них нет защитной маски.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок», — заявил специалист, уточнив, что в первую очередь «это дети, молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает».

Медик подчеркнул, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели они коронавирусом или нет.

Ранее медики рассказали, сколько времени потребуется переболевшим коронавирусом, чтобы полностью восстановить организм после болезни. Бывшие пациенты нуждаются не только в физической, но в психической реабилитации.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей. Иммунолог рассказал, почему такие случаи нельзя называть заболеванием.

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Инфекционист оценил эффективность гриба чаги при борьбе с COVID-19. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров подверг сомнению выводы специалистов государственного научного центра «Вектор» о том, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавирусной инфекции.

Стало известно сколько живет коронавирус в комарах. Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Об этом в среду, 11 ноября, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

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