Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.9
воздух +12
море +16

Власть

На рынке Джанкоя продавали мясо, рыбу и яйца без документов

11:31 пятница, 13 ноября 2020
Джанкой

Специалистами ГБУ РК «Джанкойского районного ВЛПЦ» проведены контрольные мероприятия на рынке «Джанкойсервис – Люкс».

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии.

Специалистами ГБУ РК «Джанкойского районного ВЛПЦ» проведены контрольные мероприятия на рынке «Джанкойсервис – Люкс» соответствиями с требованиями ст. 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».

В ходе проведения контрольных мероприятий было изъято и подвергнуто уничтожению мясная продукция в количестве 38,486 кг, грибы – 2,0 кг, мед – 3,5 кг, рыба свежая – 6,0 кг, яйцо – 150 шт. Данная продукция была изъята, так как реализовывалась без сопроводительных ветеринарных документов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В РФ могут аннулировать водительские удостоверения иностранцев. В России предложили признать недействительными национальные водительские удостоверения иностранцев, которые получили вид на жительство или паспорт гражданина России.

В Ялте с помощью камер пообещали побороть весь теневой туристический бизнес. Камеры видеонаблюдения помогут вывести из тени туристический комплекс, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Из-за конфликта и зависти: крымчанину грозит срок за порчу двух авто. Полицейские Симферополя задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в умышленной порче двух автомобилей, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Отец убитой в Крыму девочки осужден за оставление ребенка в опасности. Ленинский районный суд Крыма признал виновным мужчину, дочь которого убил знакомый.

Коронавирус в Крыму
Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса

Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму

За 12 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

Бизнес
10 преимуществ поликарбоната

10 преимуществ поликарбоната фото

Девятнадцатый век - эпоха мушкетов и пушек. А также небывалых достижений в технике и науке. Вспомним ученого-изобретателя, Альфреда Эйнхорна он был отличный специалист в области химии, который известен изобретениями Novocaine и Polycarbonate.

Коронавирус в Крыму
Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе

Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе

Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации