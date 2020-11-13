Власть
На рынке Джанкоя продавали мясо, рыбу и яйца без документов
Специалистами ГБУ РК «Джанкойского районного ВЛПЦ» проведены контрольные мероприятия на рынке «Джанкойсервис – Люкс».
Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии.
Специалистами ГБУ РК «Джанкойского районного ВЛПЦ» проведены контрольные мероприятия на рынке «Джанкойсервис – Люкс» соответствиями с требованиями ст. 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».
В ходе проведения контрольных мероприятий было изъято и подвергнуто уничтожению мясная продукция в количестве 38,486 кг, грибы – 2,0 кг, мед – 3,5 кг, рыба свежая – 6,0 кг, яйцо – 150 шт. Данная продукция была изъята, так как реализовывалась без сопроводительных ветеринарных документов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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