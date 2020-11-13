Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.9
воздух +8
море +16

Общество

Москвич выиграл в лотерею много денег и переедет на них в Крым

15:55 пятница, 13 ноября 2020

Рабочий из Москвы выиграл в лотерею почти три миллиона рублей и потратит их на переезд в Крым, сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

Известно, что моторист бетоносмесительных устройств участвует в розыгрышах около пяти лет. В этот раз ему повезло выиграть в лотерее «Зодиак» 2 650 195 рублей.

«Прислушавшись к интуиции, он отметил в билете дату своего рождения. А вот знак Зодиака он выбрал другой: в билете победитель указал цифру «3», которая в лотерее соответствует знаку зодиака Близнецы», - говорится в сообщении.

Призовые деньги москвич потратит на переезд в Крым. Он давно мечтал купить дом на побережье Черного моря и отремонтировать его на свой вкус.

Ранее Житель Краснодарского края выиграл в лотерею 19 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялта начала подготовку к новогодним праздникам. Власти Ялты разработали план новогодних и рождественских мероприятий на территории муниципального образования.

Какой сегодня праздник 13 ноября. Сегодня, 13 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму прокомментировали продление новогодних каникул для населения. В Крыму высказались против продления новогодних каникул - это может спровоцировать повышение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе, заявила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.

Какой сегодня праздник 12 ноября. Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

Коронавирус в Крыму
В Крыму в ближайшие дни решат будут ли принимать туристов на Новый год

В Крыму в ближайшие дни решат будут ли принимать туристов на Новый год

В течение 10 дней в Республике Крым будет принято решение о возможных ограничениях в период новогодних праздников.

Коронавирус в Крыму
Вице-премьер Крыма покинет свой пост из-за коронавируса

Вице-премьер Крыма покинет свой пост из-за коронавируса

Коронавирус существенно подорвал здоровье вице-премьера Республики Крым Елены Романовской. Чиновница настолько пострадала от перенесенной болезни, что скорее всего уже не вернется на работу.

Власть
Павленко с радостью приняла предложение Аксенова стать мэром Ялты

Павленко с радостью приняла предложение Аксенова стать мэром Ялты

Генеральный директор акционерного общества «ПАО «Массандра» Янина Павленко примет участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации