Общество
Москвич выиграл в лотерею много денег и переедет на них в Крым
Рабочий из Москвы выиграл в лотерею почти три миллиона рублей и потратит их на переезд в Крым, сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».
Известно, что моторист бетоносмесительных устройств участвует в розыгрышах около пяти лет. В этот раз ему повезло выиграть в лотерее «Зодиак» 2 650 195 рублей.
«Прислушавшись к интуиции, он отметил в билете дату своего рождения. А вот знак Зодиака он выбрал другой: в билете победитель указал цифру «3», которая в лотерее соответствует знаку зодиака Близнецы», - говорится в сообщении.
Призовые деньги москвич потратит на переезд в Крым. Он давно мечтал купить дом на побережье Черного моря и отремонтировать его на свой вкус.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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