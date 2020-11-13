«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов

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Количество случаев травматизма в горнолесной местности Крыма снизилось за год на 13%.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

«По состоянию на 10 ноября 2020 года в горнолесной местности травмированы 79 человек, погибли восемь. За аналогичный период прошлого года травмированы 90 человек, погибли семь. Всего в 2019 году было травмированы 93, погибли 8 человек», – сказал министр.

По данным ведомства, также снизилось и число выездов сотрудников госучреждения «Крым-Спас» для оказания помощи в горнолесной местности. За истекший период текущего года спасатели выезжали 190 раз для проведения поисково-спасательных работ. Спасено было 316 человек, из которых 42 – дети. За аналогичный период прошлого года было совершено 198 выездов, спасено 295 человек.

Шахов отметил, что специфика несчастных случаев зависит от времени года. «Наиболее частые случаи в зимний период – травмирование в горах при катаниях на лыжах, санках, сноутюбах. В летний период – травмирование на скальных участках, а также эвакуация пострадавших с опасных крутых склонов. Часто туристы теряют ориентацию в горнолесной зоне в темное время суток и травмируются при занятиях экстремальными видами спорта», – сказал министр.

Глава ведомства отметил необходимость регистрации туристических групп в случае, если маршрут предполагает высокий уровень риска для жизни и здоровья туристов. В Крыму регистрация туристических групп осуществляется только в главном управлении МЧС по республике.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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