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Коронавирус в Крыму

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса

09:32 пятница, 13 ноября 2020
Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса

фото © strana.ua

Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Общие число зарегистрированных летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 199.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11798 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 7584 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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