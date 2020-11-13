Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей ● Крымский врач рассказала о восстановлении легочной ткани после ее поражения ● Большая часть студентов-медиков Крыма работают в «красной зоне» ● Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму
Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса
фото © strana.ua
Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Общие число зарегистрированных летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 199.
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11798 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 7584 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса
Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Коронавирус в Крыму
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