«Черноморнефтегаз» пытается взыскать миллиарды с «Крымгазсетей»

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» подало несколько исков в Арбитражный суд Республики Крым на республиканское ГУП «Крымгазсети» о взыскании денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

Соответствующие определения суда опубликованы в системе «Электронное правосудие».

«Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» обратилось в Арбитражный суд РК с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию РК «Крымгазсети», согласно которого просит взыскать 1,605 млрд руб», – говорится в определении суда от 9 октября текущего года.

В документе уточняется, что указанная сумма включает задолженность предприятия за период с 1 февраля по 31 декабря 2019 года в размере 1,345 млрд руб и пеню в размере более 259,6 млн рублей.

Также в картотеке арбитражных дел числится еще 5 исков, поданных «Черноморнефтегазом» к предприятию «Крымгазсети» в октябре текущего года, в которых суммы исковых требований либо не уточняются, либо составляют значительно меньшие суммы. В частности, 2 ноября Арбитражный суд РК принял к производству иск «о взыскании денежных средств» в размере почти 234 млн рублей.

Также в системе «Электронное правосудие» опубликованы сведения об исках «Черноморнефтегаза» к другим крымским ресурсоснабжающим предприятиям: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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