Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.9
воздух +11
море +16

Власть

«Черноморнефтегаз» пытается взыскать миллиарды с «Крымгазсетей»

12:36 пятница, 13 ноября 2020

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» подало несколько исков в Арбитражный суд Республики Крым на республиканское ГУП «Крымгазсети» о взыскании денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

Соответствующие определения суда опубликованы в системе «Электронное правосудие».

«Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» обратилось в Арбитражный суд РК с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию РК «Крымгазсети», согласно которого просит взыскать 1,605 млрд руб», – говорится в определении суда от 9 октября текущего года.

В документе уточняется, что указанная сумма включает задолженность предприятия за период с 1 февраля по 31 декабря 2019 года в размере 1,345 млрд руб и пеню в размере более 259,6 млн рублей.

Также в картотеке арбитражных дел числится еще 5 исков, поданных «Черноморнефтегазом» к предприятию «Крымгазсети» в октябре текущего года, в которых суммы исковых требований либо не уточняются, либо составляют значительно меньшие суммы. В частности, 2 ноября Арбитражный суд РК принял к производству иск «о взыскании денежных средств» в размере почти 234 млн рублей.

Также в системе «Электронное правосудие» опубликованы сведения об исках «Черноморнефтегаза» к другим крымским ресурсоснабжающим предприятиям: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество выявленных поддельных купюр снизилось в Крыму. Специалисты Центробанка в июле-сентябре текущего года выявили в Крыму 70 поддельных купюр.

В Севастополе семерых чиновников уличили в сокрытии доходов. Семерых служащих департамента капитального строительства аннексированного Севастополя уличили в нарушении антикоррупционного законодательства: они не указали часть доходов.

Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Больше всего бюджет республики не получил налога на прибыль организаций — 1,6 миллиарда рублей.

Доходы бюджета Крыма снизились из-за COVID. Собственные доходы бюджета Республики Крым уменьшились за 10 месяцев текущего года почти на 2%.

Коронавирус в Крыму
Привычное гигиеническое средство способно убивать коронавирус наповал

Привычное гигиеническое средство способно убивать коронавирус наповал

Антимикробный компонент ополаскивателя для полости рта подавляет активность штамма коронавируса.

Происшествия
«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов

«Магическое число»: количество несчастных случаев в горах Крыма снизилось на 13 процентов

Количество случаев травматизма в горнолесной местности Крыма снизилось за год на 13%.

Власть
Аксенов хочет, чтобы директриса «Массандры» стала мэром Ялты

Аксенов хочет, чтобы директриса «Массандры» стала мэром Ялты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил руководителю «Массандры» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

Коронавирус в Крыму
Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей

Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей

Иммунолог рассказал, почему такие случаи нельзя называть заболеванием.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации