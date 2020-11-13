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Общество

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

16:39 пятница, 13 ноября 2020
Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

фото © pixabay.com

Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

Таким прогнозом в эфире радио «Спутник в Крыму» поделился ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

По его словам, с пятницы по воскресенье погода будет находиться на стыке противостояний антициклона и его антипода – «черноморской депрессии».

«Тем не менее будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, поэтому будет преимущественно переменная облачность, без осадков, ветер Северо-восточных румбов 3-8 м/с. Сегодня воздух в Крыму прогреется до +9…+14. Это чуть теплее, чем положено. В субботу под утро +4…+9, днем прогрев усилится до +14…+16, а в воскресенье ночью +2…+7, днем ожидается более прохладная погода +7…+12. Но это будет точь в точь соответствовать показателям многолетней нормы», - поделился Тишковец.

Синоптик уточнил, что по обновленным данным крымчанам не стоит ждать снега на этих выходных, как было озвучено ранее.

«Сия чаша нас миновала, и я пока не горизонте не вижу никаких признаков, чтобы зима нагрянула со снегопадами и гололедом. Пока все более менее в рамках поздней осени», - заключил Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

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