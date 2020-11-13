Аксенов снова пообещал уволить чиновников

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Сегодня состоялось заседание Координационного штаба по реализации мероприятий региональных проектов в Республике Крым в рамках национальных проектов Российской Федерации в режиме ВКС.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«К сожалению, на данный момент мы видим низкий кассовый расход по ряду направлений, что является важным критерием для реализации национальных проектов.В этой связи каждое министерство должно выверить кассовые планы и привести их в соответствие, отталкиваясь от текущей обстановки, а также подготовить график мероприятий, которые позволят выполнить поставленные задачи и выйти из зоны риска.

После завершения всех расчетов к концу текущего года лично проверю отчетность по объектам, на которых будут сорваны сроки, и задам вопрос каждому ответственному лицу. Если кто-то думает, что мы будем выполнять работу за других должностных лиц, – они ошибаются. Приходится повторять коллегам одну и ту же мантру – все, кто будут сидеть наблюдателями, продолжать работу не будут. Мы доведем дело до логического завершения с ними или без них», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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