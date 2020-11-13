Аксенов хочет, чтобы директриса «Массандры» стала мэром Ялты

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил руководителю «Массандры» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты. Янина Петровна хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт. Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту», - написал Сергей Аксенов.

Янина Павленко начала карьеру в 1996 году на должности продавца, позже работала педагогом-организатором, после – экономистом в отделении одного из банков Украины. С 2002 по 2005 год работала на частном предприятии менеджером, маркетологом, позже – замдиректора. С 2005 по 2015 год возглавляла «Завод шампанских вин «Новый свет», а в 2015 стала руководителем «Массандры».

Ранее украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО «Массандра» Янины Павленко, которая, как утверждается, самовольно открыла 240-летнюю бутылку вина для Владимира Путина и Сильвио Берлускони.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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