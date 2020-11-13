10 преимуществ поликарбоната

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Девятнадцатый век - эпоха мушкетов и пушек. А также небывалых достижений в технике и науке. Вспомним ученого-изобретателя, Альфреда Эйнхорна он был отличный специалист в области химии, который известен изобретениями Novocaine и Polycarbonate.

О последнем, мы поговорим поподробнее. Занимаясь поиском обезболивающего средства, экспериментируя с химическими эфирами, он произвел реакцию, вследствие которой на дне колбы образовался осадок полимерного эфира угольной кислоты, с особенностями: низкая восприимчивость к температурам, повышенная гибкость и прозрачность сырья.

Но в то время, открытие не имело перспективы. Ведь, ученые посчитали, что поликарбонат может пагубно повлиять на окружающую среду и химсырье заклеймили «слишком токсичным».

Только в середине прошлого века раскрыли уникальные качества термопластов. В 1973 году начал работу первый экструдер на маленьком предприятии «Polygal». На сегодняшний день получилось наладить массовое производство ПК, и теперь “Полигаль«- лидер в мировом изготовлении поликарбонатных плит.

Сейчас интерес к сырью не пропал, а скорее даже возрос. Сортамент начал расширяться не только в цвете, но и в самом виде, которых теперь три:

1. Сотовый.