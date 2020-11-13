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10 преимуществ поликарбоната

08:27 пятница, 13 ноября 2020
10 преимуществ поликарбоната

фото © Новости Крыма

Девятнадцатый век - эпоха мушкетов и пушек. А также небывалых достижений в технике и науке. Вспомним ученого-изобретателя, Альфреда Эйнхорна он был отличный специалист в области химии, который известен изобретениями Novocaine и Polycarbonate.

О последнем, мы поговорим поподробнее. Занимаясь поиском обезболивающего средства, экспериментируя с химическими эфирами, он произвел реакцию, вследствие которой на дне колбы образовался осадок полимерного эфира угольной кислоты, с особенностями: низкая восприимчивость к температурам, повышенная гибкость и прозрачность сырья.

Но в то время, открытие не имело перспективы. Ведь, ученые посчитали, что поликарбонат может пагубно повлиять на окружающую среду и химсырье заклеймили «слишком токсичным».

Только в середине прошлого века раскрыли уникальные качества термопластов. В 1973 году начал работу первый экструдер на маленьком предприятии «Polygal». На сегодняшний день получилось наладить массовое производство ПК, и теперь “Полигаль«- лидер в мировом изготовлении поликарбонатных плит.

Сейчас интерес к сырью не пропал, а скорее даже возрос. Сортамент начал расширяться не только в цвете, но и в самом виде, которых теперь три:

1. Сотовый.

https://ричстоун.рф/polycarbonat

Внутри листов полые соты, заполненные воздухом, они практически не проводят тепло (создается жаркий и влажный климат). За счет данного свойства чаще всего применяется для возведения теплиц.

2. Монолитный.

https://ричстоун.рф/polycarbonat

Еще одно название — оргстекло. Плотный пластик, можно самостоятельно сверлить, пилить и т.п. Легко гнется, используется для монтажа навесов и ограждений. Мало отличается от стекла, но более ударопрочный и имеет хорошее шумопоглощение.

3. Профилированный

https://ричстоун.рф/polycarbonat

Товар обладает высокой жесткостью, прочностью. Используется для того, чтобы сделать светопрозрачную крышу.

Десять преимуществ поликарбонта:

1. Малый удельный вес.

В 2 раз меньше, чем у аналогов.

2.Теплостойкость / пожароустойчивость.

Материал самозатухающий, без воздействия открытого пламени, он сразу прекращает горение. Плавление начинается при +150°С. И хорошо выдерживает температуру до -40°С.

3. Прочность.

Высокий показатель стойкости к механическому воздействию. Почти в 200 раз превосходит показатель стекла.

4. Гибкость.

Благодаря чему можно создавать криволинейные конструкции.

5. Светопроницаемость.Или проще говоря, процент прозрачности. Позволяет выбирать ПК с разным показателем проникающих солнечных лучей и ультрафиолетового света.

Сотовый - 80-85%

Монолитный - 93%

6. Большой эксплуатационный срок.

При условии соблюдения правил установки и умеренной нагрузки. Товар прослужит до 25 лет.

7. Безопасность.

При повреждении целостности не создает режущих осколков.

8. Удобство монтажа и ухода.

Для установки вам потребуются обычные инструменты: дрель, острый нож и т.д.

Очищение не требует специальных растворов, достаточно воды и любого моющего средства.

9. Экологичность.

Не выделяет испарений в атмосферу при взаимодействии с высокими температурами.

Настолько безопасен, что используется при изготовлении пластмассовой посуды.

10. Цвет.

Широкая палитра, на любой вкус и дизайн.

Где купить поликарбонат в Крыму?

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