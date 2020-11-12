Засыпанное кофе тело мужчины с многочисленными ранами нашли в Крыму

Тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранами нашли в частном доме в одном из сел Бахчисарайского района Крыма.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

«11 ноября текущего года в частном домовладении одного из сел Бахчисарайского района было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома с многочисленными колото-резаными ранениями в области шеи, груди, живота, – сообщила представитель ведомства. – Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ)».

В настоящее время на месте проводятся следственные действия. Расследование взято на контроль руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

«Организованы и проведены все необходимые первоначальные следственные действия с применением криминалистической техники и экспертных возможностей органов Следственного комитета, – сообщили в СК. – В рамках следствия и оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к жестокому убийству».

Источникв правоохранительных органах сообщил, что неизвестный засыпал тело убитого кофе. Причины таких действий преступника, совершившего это убийство в селе Нижняя Голубинка, пока неизвестны. Однако, по словам собеседника агентства, речи о ритуальном убийстве не идет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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