Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений ● В Крыму начинают сбор плазмы у переболевших коронавирусом ● Шесть вузов Крыма частично перешли на дистанционное обучение ● В крымской психбольнице растет очаг коронавируса ● В Крыму фиксируют рост заболеваемости ковидными пневмониями
За сутки в Крыму скончались шесть пациентов с коронавирусом
В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Соответствующие данные опубликовал Минздрав региона.
Таким образом, общее количество умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Республике Крым достигло 194.
На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2503 человека, стационарное – 2389 пациентов. В обсерваторах находятся 82 человека.
Как сообщалось, всего с начала пандемии в Крыму выявлено 11 584 случаев заражения коронавирусом, в том числе 220 – за последние сутки. Выписано с выздоровлением 7406 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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