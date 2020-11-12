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Коронавирус в Крыму

За сутки в Крыму скончались шесть пациентов с коронавирусом

09:23 четверг, 12 ноября 2020

В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующие данные опубликовал Минздрав региона.

Таким образом, общее количество умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Республике Крым достигло 194.

На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2503 человека, стационарное – 2389 пациентов. В обсерваторах находятся 82 человека.

Как сообщалось, всего с начала пандемии в Крыму выявлено 11 584 случаев заражения коронавирусом, в том числе 220 – за последние сутки. Выписано с выздоровлением 7406 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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