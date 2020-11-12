Власть
В Ялте с помощью камер пообещали побороть весь теневой туристический бизнес
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Камеры видеонаблюдения помогут вывести из тени туристический комплекс, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
— По статистике, в официальных местах размещения туристов этим летом отдохнули 230 тысяч человек, однако благодаря информации с камер интеллектуального видеонаблюдения мы понимаем, что эти цифры в разы больше, — отметил начальник департамента экономического развития администрации Эдуард Онацкий и добавил, что данный сектор экономики сейчас не урегулирован.
Именно поэтому одной из приоритетных задач является отслеживание турпотока именно в местах размещения гостей города в частном секторе и мини-гостиницах, что позволит в конечном итоге прийти к легализации всех мест размещения туристов. Применение инноваций также способствует повышению эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам детенизации функционирования средств размещения на территории муниципального образования.
Напомним, сейчас в муниципальном образовании работают порядка 300 интеллектуальных камер видеонаблюдения, многих из которых оснащены, в том числе, функцией распознавания лиц и программным алгоритмом подсчета людей в местах массового скопления.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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