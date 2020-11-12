Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +4
море +16

Власть

В Ялте с помощью камер пообещали побороть весь теневой туристический бизнес

17:11 четверг, 12 ноября 2020
Ялта
В Ялте с помощью камер пообещали побороть весь теневой туристический бизнес

фото © ria.ru

Камеры видеонаблюдения помогут вывести из тени туристический комплекс, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

— По статистике, в официальных местах размещения туристов этим летом отдохнули 230 тысяч человек, однако благодаря информации с камер интеллектуального видеонаблюдения мы понимаем, что эти цифры в разы больше, — отметил начальник департамента экономического развития администрации Эдуард Онацкий и добавил, что данный сектор экономики сейчас не урегулирован.

Именно поэтому одной из приоритетных задач является отслеживание турпотока именно в местах размещения гостей города в частном секторе и мини-гостиницах, что позволит в конечном итоге прийти к легализации всех мест размещения туристов. Применение инноваций также способствует повышению эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам детенизации функционирования средств размещения на территории муниципального образования.

Напомним, сейчас в муниципальном образовании работают порядка 300 интеллектуальных камер видеонаблюдения, многих из которых оснащены, в том числе, функцией распознавания лиц и программным алгоритмом подсчета людей в местах массового скопления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отец убитой в Крыму девочки осужден за оставление ребенка в опасности. Ленинский районный суд Крыма признал виновным мужчину, дочь которого убил знакомый.

Порубили лес: строителям водовода в Крыму грозит уголовное дело. Природоохранная прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела по факту вырубки лесных насаждений в Феодосии, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Крыма.

Полиция Севастополя будет сильнее бороться с коронавирусом. УМВД Севастополя усилит контроль за соблюдением санитарных норм при осуществлении обязанностей сотрудниками, в том числе за ношением медицинских масок при взаимодействии с гражданами.

Силовики в Крыму проверяет данные о разрушении дома, в котором живет ветеран. Следственный комитет организовал процессуальную проверку сведений из СМИ о ненадлежащих условиях проживания ветерана войны в селе Солнечное городского округа Феодосия.

Власть
Константинова лишат побережья в Крыму

Константинова лишат побережья в Крыму фото

В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.

Водный кризис
Обеспечивать Крым водой будет фирма с активным судебным прошлым

Обеспечивать Крым водой будет фирма с активным судебным прошлым

Республика Крым определила фирму-подрядчика для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до насосной станции Белая.

Спорт
Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

Симферопольский футбольный клуб в прошлом сезоне боролся за третье место, но уступил бронзовые медали «Севастополю».

Коронавирус в Крыму
Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации