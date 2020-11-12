В Ялте решили отметить 100-летие эвакуации армии Врангеля из Крыма

Цикл мероприятий к 100-летию эвакуации Белой армии и Черноморского флота из Крыма запланирован в Ялте с 16 ноября по 10 декабря.

Об этом сообщила заместитель главы администрации города Ирина Романец.

«Уже на следующей неделе в образовательных учреждениях Ялты начнется проведение тематических уроков «Люди и судьбы» и литературных выставок «Страницы истории», а Ялтинская централизованная библиотечная система представит тематическую экспозицию «Гражданская война в Крыму на страницах книг» и исторический экскурс «История Отечества: Крым. Ноябрь, 1920 год», - рассказала она.

16 ноября у часовни Новомученников и Исповедников Российских на набережной состоится панихида памяти невинно убиенных во время Гражданской войны в Крыму в 1917-1921 годах с участием духовенства Ялтинского благочиния, а на воду в акватории морского порта будут возложены цветы. «Там же, у часовни, будет открыта баннерная выставка «Ялта в омуте истории», - добавила замглавы администрации, отметив, что экспозиция, приуроченная к 100-летию исхода армии Врангеля и Черноморского флота из Крыма, готовится и в Ялтинском историко-литературном музее.

В рамках онлайн-программы 16 и 17 ноября с 11.00 до 17.00 на платформах «Мираполис» и YouTube будет проходить всероссийская научно-практическая дистанционная конференция «Литературный травилог: крымский вектор», которую проведет Гуманитарно-педагогическая академия КФУ им. В. И. Вернадского в Ялте, а в полдень 26 ноября Ялтинская школа № 11 организует онлайн-урок «Патриоты Отечества».

«Кроме того, 9 декабря в санатории имени Кирова начнет работу фотовыставка памяти Надежды Барятинской «Сельбиляр», в открытии которой в 11.00 примут участие потомки русских эмигрантов, а на 10 декабря запланировано возложение цветов и панихида у часовни во имя иконы Знамения Пресвятой Богородицы Курско-Коренной, установленной на месте ялтинского некрополя 1920 года «Багреевка»», - добавила Романец.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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