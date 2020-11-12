В Симферополе могут появиться улицы Раневской и Паласса

Власти крымской столицы предложили названия безыменным улицам некоторых районов города, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Как отметили в ведомстве, из-за отсутствия названий улиц жители части района Петровских высот, садового товарищества «Энергетик», кооператива «Пенсионер», и микрорайона Луговое-2 не могут получить регистрацию по месту жительства, рассчитывать на получение медицинской помощи и устроить своих детей в сады и школы.

Руководители администрации, ученые и общественные деятели предложили назвать улицы в честь Фаины Раневской, Николая Эрнста, Петра Симона Паласса, 75-летия Победы, а также ряда других. Такое решение должны одобрить депутаты корпуса крымской столицы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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