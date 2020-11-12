Власть
В Симферополе могут появиться улицы Раневской и Паласса
Власти крымской столицы предложили названия безыменным улицам некоторых районов города, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
Как отметили в ведомстве, из-за отсутствия названий улиц жители части района Петровских высот, садового товарищества «Энергетик», кооператива «Пенсионер», и микрорайона Луговое-2 не могут получить регистрацию по месту жительства, рассчитывать на получение медицинской помощи и устроить своих детей в сады и школы.
Руководители администрации, ученые и общественные деятели предложили назвать улицы в честь Фаины Раневской, Николая Эрнста, Петра Симона Паласса, 75-летия Победы, а также ряда других. Такое решение должны одобрить депутаты корпуса крымской столицы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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