Власть
В Севастополе решили увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на три доллара
Депутаты парламента Севастополя решили увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 260 рублей.
Таким образом, в 2021 году он будет составлять 9862 рубля.
Законопроект принят сразу в двух чтениях 10 ноября.
«В связи с тем, что данный размер прожиточного минимума будет выше, чем в 2020 году, Севастополь будет выплачивать не региональную социальную доплату, а федеральную через Пенсионный фонд», – сообщил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Севастополе в среднем на душу населения этот показатель составляет 11 380 рублей, для трудоспособного населения – 12 164 рублей, для детей – 12 276 рублей
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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