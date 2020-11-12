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Власть

В Севастополе решили увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на три доллара

Депутаты парламента Севастополя решили увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 260 рублей.

Таким образом, в 2021 году он будет составлять 9862 рубля.

Законопроект принят сразу в двух чтениях 10 ноября.

«В связи с тем, что данный размер прожиточного минимума будет выше, чем в 2020 году, Севастополь будет выплачивать не региональную социальную доплату, а федеральную через Пенсионный фонд», – сообщил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Севастополе в среднем на душу населения этот показатель составляет 11 380 рублей, для трудоспособного населения – 12 164 рублей, для детей – 12 276 рублей

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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