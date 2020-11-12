В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

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В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.

Известно, что 22 пациента были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, а остальные 33 остались дома на амбулаторном лечении. При этом после выздоровления были выписаны 152 человека.

Число смертей от коронавируса в городе увеличилось до 87 - еще четыре пациента скончались за сутки.

«Умерли мужчины в возрасте 62 и 73 лет, женщины в возрасте 79 и 93 лет», - уточнили в пресс-службе правительства.

Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3306 человек. По состоянию на утро 12 ноября, выздоровело 2298 человек, 87 умерло.

«На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 323 человека: 155 - в инфекционной больнице, 165 - в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» - 41 человек. На амбулаторном лечении - 572 человека», - сообщили в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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