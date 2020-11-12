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Власть

В РФ могут аннулировать водительские удостоверения иностранцев

21:44 четверг, 12 ноября 2020

В России предложили признать недействительными национальные водительские удостоверения иностранцев, которые получили вид на жительство или паспорт гражданина России.

Об этом идет речь в законопроекте, который разработало МВД, пишет РИА Новости.

«Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными на территории РФ по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ», - сообщается в тексте документа.

Уточняется также, что такое решение не будет распространяться на гражданам России, которые постоянно проживают за границей и ездят по местным водительским удостоверениям.

Кроме того, по национальным правам смогут ездить и граждане государств-членов Евразийского экономического союза, имеющие вид на жительство в России - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также Молдавии, как страны-наблюдателя ЕЭС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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