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Власть

В Крыму разработали систему «Фармковид-19»

07:14 четверг, 12 ноября 2020

Для обеспечения оперативного и объективного информационного учета лабораторных исследований на CОVID-19 в режиме реального времени в Крыму началось внедрение системы «Фармковид-19».

Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«Это позволит нам автоматизировать процесс регистрации ввода результатов лабораторных исследований поCОVID-19, автоматизировать рабочие места врача-лаборанта, диспетчера, сотрудника Роспотребнадзора и получать оперативные отчеты по результатам исследований», — подчеркнул Остапенко.

В настоящее время происходит настройка системы с интеграцией ее в единую медицинскую информационную систему здравоохранения Республики. Тестовую эксплуатацию этой системы по всем медицинским организациям планируется завершить до конца ноября.

«С учетом запуска двух новых ПЦР лабораторий эта система будет весьма актуальна в свете потребностей и вызовов, которые стоят сейчас перед Республикой», — подытожил министр здравоохранения Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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