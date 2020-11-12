В Крыму прокомментировали продление новогодних каникул для населения

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В Крыму высказались против продления новогодних каникул - это может спровоцировать повышение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе, заявила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние выходные на две недели, то есть до 24 января. При этом предлагалось сохранить заработную плату россиянам. По мнению представителей партии, такие меры нужны для защиты населения в связи с пандемией коронавируса.

«Безусловно, ограничительные меры и безопасность жизни и здоровья граждан – это хорошо, но во всех вопросах должна быть разумная мера. К тому же не факт, что длительные каникулы позволят снизить риск заболевания. Население может воспринять это, как дополнительный отдых и тут же поехать с семьей за границу или на наши местные курорты. Возможно, поэтому мы и не можем остановить распространение этой инфекции. Важна работа над ситуацией и со стороны самих граждан», - отметила Надежда Краденова.

Помимо этого, затяжные каникулы могут повысить риск возникновения проблем со здоровьем на фоне длительных застолий и чрезмерного потребления алкоголя, сообщила врач психиатр-нарколог Марина Шоренко.

«Если говорить об инфекционных заболеваниях, то для гастроэнтерологии и наркологии вынужденные каникулы - не лучшее время. Оно грозит возникновением неотложных состояний, а при таких случаях не всегда можно выяснить, ковидный анамнез или инфекционный», - сказала она.

По словам Шоренко, возникает риск, когда в медучреждения по скорой помощи поступает большой поток необследованных на ковид пациентов, а также с невыясненным статусом.

«Невозможно в кратчайшие сроки установить, из очага он или нет, есть ли кто-то рядом заболевший. Помимо этого существует риск заражения ближайшего окружения, потому что одноместных палат нет, а также и персонала, который за ними ухаживает», - заключила специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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