Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ближайшие недели ● За сутки в Крыму скончались шесть пациентов с коронавирусом ● Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений ● В Крыму начинают сбор плазмы у переболевших коронавирусом ● Шесть вузов Крыма частично перешли на дистанционное обучение
В Крыму останется только один обсерватор
Им станет санаторий «Здравница» на 120 мест в Евпатории.
Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
— Сегодня у нас продолжают функционировать два обсерватора, но в связи с теми изменениями, которые у нас введены в соответствии с постановлением об изменении госпитализации контактных из очагов, считаю необходимым оставить только один обсерватор – клинический санаторий «Здравница», который у нас рассчитан на 120 коек, — сообщила Пеньковская.
При этом, по словам Пеньковской, в случае необходимости может быть снова оперативно развернут обсерватор на базе санатория «Победа».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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