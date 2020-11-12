В Крыму останется только один обсерватор

Им станет санаторий «Здравница» на 120 мест в Евпатории.

Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— Сегодня у нас продолжают функционировать два обсерватора, но в связи с теми изменениями, которые у нас введены в соответствии с постановлением об изменении госпитализации контактных из очагов, считаю необходимым оставить только один обсерватор – клинический санаторий «Здравница», который у нас рассчитан на 120 коек, — сообщила Пеньковская.

При этом, по словам Пеньковской, в случае необходимости может быть снова оперативно развернут обсерватор на базе санатория «Победа».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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