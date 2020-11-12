В Крыму начинают сбор плазмы у переболевших коронавирусом

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Центр крови в Крыму начал сбор плазмы у граждан, которые переболели новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава минздрава республики Александр Остапенко.

«Центр крови в настоящее время начал заготовку плазмы лиц, переболевших COVID-19. Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают нам бороться с болезнью», – сообщил Остапенко.

По словам министра – это новая методика лечения зараженных коронавирусом пациентов. «Идеальным кандидатом на донорство является человек, который переболел вирусом – это подтверждается положительным тестом на наличие антител в срок с момента перенесенного заболевания не менее 14 суток», – пояснил он.

Сдать кровь может любой желающий, переболевший коронавирусом, в возрасте от 18 до 50 лет и не имеющий вредных привычек и хронических заболеваний.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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