Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть вузов Крыма частично перешли на дистанционное обучение ● В крымской психбольнице растет очаг коронавируса ● В Крыму фиксируют рост заболеваемости ковидными пневмониями ● Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации ● В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
В Крыму начинают сбор плазмы у переболевших коронавирусом
фото © itmed.org
Центр крови в Крыму начал сбор плазмы у граждан, которые переболели новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава минздрава республики Александр Остапенко.
«Центр крови в настоящее время начал заготовку плазмы лиц, переболевших COVID-19. Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают нам бороться с болезнью», – сообщил Остапенко.
По словам министра – это новая методика лечения зараженных коронавирусом пациентов. «Идеальным кандидатом на донорство является человек, который переболел вирусом – это подтверждается положительным тестом на наличие антител в срок с момента перенесенного заболевания не менее 14 суток», – пояснил он.
Сдать кровь может любой желающий, переболевший коронавирусом, в возрасте от 18 до 50 лет и не имеющий вредных привычек и хронических заболеваний.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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