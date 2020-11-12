В Крыму может поменяться название парламента

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Вопрос о переименовании Госсовета Крыма будет обсуждаться после принятия федерального закона о Госсовете России.

Об этом в комментарии вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

«Пока никаких решений нет. Когда по Госсовету России будет принят закон, тогда мы придем к решению этого вопроса. Возможно, что не надо ничего будет менять. А возможно, что придется изменить название. Но это - дело будущего. Вопрос в стадии дискуссии», - заявил Фикс.

Он подчеркнул, что все вопросы о переименовании нужно будет соотнести к требованиям Конституции и законодательства.

Ранее Фикс заявлял, что в республике сформируют рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой изменений в законодательство и, возможно, в Конституцию РК. Это обусловлено принятием поправок в Основной закон России. Вместе с этим обсуждается вопрос о переименовании Госсовета Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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