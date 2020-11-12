Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.3
воздух +7
море +16

Власть

В Крыму может поменяться название парламента

16:03 четверг, 12 ноября 2020
В Крыму может поменяться название парламента

фото © Новости Крыма

Вопрос о переименовании Госсовета Крыма будет обсуждаться после принятия федерального закона о Госсовете России.

Об этом в комментарии вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

«Пока никаких решений нет. Когда по Госсовету России будет принят закон, тогда мы придем к решению этого вопроса. Возможно, что не надо ничего будет менять. А возможно, что придется изменить название. Но это - дело будущего. Вопрос в стадии дискуссии», - заявил Фикс.

Он подчеркнул, что все вопросы о переименовании нужно будет соотнести к требованиям Конституции и законодательства.

Ранее Фикс заявлял, что в республике сформируют рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой изменений в законодательство и, возможно, в Конституцию РК. Это обусловлено принятием поправок в Основной закон России. Вместе с этим обсуждается вопрос о переименовании Госсовета Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Золотой автомобиль купили для санатория парламента Крыма. Депутатская здравница приобрела роскошный 7-местный Mercedes-Benz.

Власти определились с маршрутом объездной от «Тавриды» до трассы на Ялту. Власти Крыма по итогам общественных слушаний определились с маршрутом юго-восточного обхода Симферополя – дороги от «Тавриды» до Ялтинской трассы.

Украина вводит санкции против Никарагуа из-за Крыма. МИД Украины опротестовало визит посла Никарагуа в РФ в Крым для вручения «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе» консульского патента.

Развожаев озвучил имена членов правительства Севастополя: список. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник озвучил имена членов правительства, директоров профильных департаментов.

Власть
Константинова лишат побережья в Крыму

Константинова лишат побережья в Крыму фото

В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.

Спорт
Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

Симферопольский футбольный клуб в прошлом сезоне боролся за третье место, но уступил бронзовые медали «Севастополю».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.

Коронавирус в Крыму
Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации