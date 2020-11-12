Власть
В Феодосии пообещали построить мототрек
В администрации города состоялось рабочее совещание по вопросу организации в городе еще одного спортивного объекта – мототрека.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.
В Администрацию города Феодосии с заявлением о выделении земельного участка для организации мототрека обратилось руководство отделения ДОСААФ. По данному вопросу было проведено рабочее совещание с участием заявителей, а также начальника управления имущественных и земельных отношений Ксении Исаевой, начальника управления градостроительства, архитектуры и рекламы Леонида Петрушенькина. В совещании принял участие и советник председателя Феодосийского городского совета Игорь Даценко.
Глава администрации Сергей Бовтуненко отметил, что город заинтересован в развитии технических видов спорта, востребованных большим числом юных спортсменов, и в проведении таких зрелищных соревнований как мотокросс. Поэтому администрацией города в рамках действующего законодательства будет оказано всестороннее содействие и помощь в организации мототрека.
В ходе совещания были рассмотрены пути решения данного вопроса, даны рекомендации и поручения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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