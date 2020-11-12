Происшествия
В Бахчисарайском районе разыскивается убийца местного пенсионера
В Бахчисарайском районе следователи устанавливают убийцу 60-летнего местного жителя.
Об этом сообщает крымское управление СК России.
По данным следствия, 11 ноября в одном из сел Бахчисарайкого района было обнаружено тело 60-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями груди, шеи и живота. На месте работают следователи, криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Речь идет о селе Нижняя Голубинка Бахчисарайского района. Как рассказали в сельсовете, жертва – местный житель. На его теле было обнаружено более 10 ножевых ранений. Убийство произошло несколько дней назад, но труп был обнаружен только накануне.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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