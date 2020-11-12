Симферопольца повторно задержали за угрозы убить экс-сожительницу

В сентябре текущего года приговором Центрального районного суда подозреваемый уже был осужден за угрозы убийством свой бывшей сожительнице и по решению суда отбывал наказание в виде исправительных работ.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть симферопольского отдела полиции поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что бывший сожитель угрожает ей убийством.

Участковыми уполномоченными полиции в короткие сроки был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель, добровольно выдавший правоохранителям нож, которым угрожал потерпевшей.

В сентябре текущего года приговором Центрального районного суда подозреваемый уже был осужден за угрозы убийством свой бывшей сожительнице и по решению суда отбывал наказание в виде исправительных работ.

Тогда, еще в июне, женщина решила разорвать отношения и ушла от подозреваемого. Желая примириться с возлюбленной, мужчина пришел к ней в гости. Услышав отказ, гражданин разозлился, схватил нож, приставил к горлу женщины и стал угрожать физической расправой и убийством. В этот раз история повторилась: мужчина отправился выяснять отношения с бывшей сожительницей, прихватив с собой нож.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Мужчине теперь может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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