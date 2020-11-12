Власть
Силовики в Крыму проверяет данные о разрушении дома, в котором живет ветеран
Следственный комитет организовал процессуальную проверку сведений из СМИ о ненадлежащих условиях проживания ветерана войны в селе Солнечное городского округа Феодосия.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Ранее в СМИ вышел сюжет о ветхом состоянии квартиры, в которой проживает фронтовик Петр Павленко. В квартире, расположенной в двухэтажном доме, разрушается и протекает потолок, потрескались стены, которые жильцы самостоятельно утепляют.
«Почти 10 лет Петр Петрович добивается капитального ремонта дома, неоднократно писал письма в управляющую компанию и администрацию округа. А во время празднования 90-летия ветерана на праздничный стол обрушилась часть потолка», – отметили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на сюжет в СМИ.
Руководство управления поручило организовать процессуальную проверку на предмет халатности должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт данного дома.
«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям уполномоченных органов. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин получил условный срок за попытку купить «красивые» номера на авто. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к условному сроку за попытку подкупа сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД.
На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами. Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.
В Крыму сообщили об уменьшении числа «черных дайверов». В Крыму отметили тенденцию к снижению числа «черных» дайверов.
В Феодосии сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по автомобилю. В Феодосии инспекторы ДПС при задержании нетрезвого водителя применили табельное оружие.
Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений
За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 12 ноября фото
Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Стало известно сколько живет коронавирус в комарах
Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Об этом в среду, 11 ноября, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом
Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
вчера
В Крыму растет смертность от COVID-19
24 часа назад
Неизвестные взорвали банкомат в Коктебеле
23 часа назад
В крымской психбольнице растет очаг коронавируса
13 часов назад
Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла
Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.