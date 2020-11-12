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Власть

Силовики в Крыму проверяет данные о разрушении дома, в котором живет ветеран

08:53 четверг, 12 ноября 2020

Следственный комитет организовал процессуальную проверку сведений из СМИ о ненадлежащих условиях проживания ветерана войны в селе Солнечное городского округа Феодосия.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Ранее в СМИ вышел сюжет о ветхом состоянии квартиры, в которой проживает фронтовик Петр Павленко. В квартире, расположенной в двухэтажном доме, разрушается и протекает потолок, потрескались стены, которые жильцы самостоятельно утепляют.

«Почти 10 лет Петр Петрович добивается капитального ремонта дома, неоднократно писал письма в управляющую компанию и администрацию округа. А во время празднования 90-летия ветерана на праздничный стол обрушилась часть потолка», – отметили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на сюжет в СМИ.

Руководство управления поручило организовать процессуальную проверку на предмет халатности должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт данного дома.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям уполномоченных органов. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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