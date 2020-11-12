Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В крымской психбольнице растет очаг коронавируса ● В Крыму фиксируют рост заболеваемости ковидными пневмониями ● Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации ● В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 ● Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла
Шесть вузов Крыма частично перешли на дистанционное обучение
фото © RT
Два вуза Крыма остаются на очном обучении, в шести вузах образовательный процесс смешанного типа: лекции на удаленке и практика — в небольших группах.
Об этом министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик сообщила на оперштабе по предупреждению распространения Covid-19 в республике.
— На территории Республики Крым 8 высших учебных заведений. В очном формате организован процесс обучения в двух образовательных организациях. В шести вузах образовательный процесс организован в смешанной форме, то есть лекционные занятия проводятся в дистанционном формате, а практические занятия проводятся очно при разделе групп на подгруппы, — рассказала Валентина Лаврик.
В очном формате, но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу Краснодарский университет внутренних дел РФ и Керченский государственный морской технологический университет.
Смешанная форма обучения реализуется в КИПУ им. Февзи Якубова, в КУКИиТе, КФУ им. Вернадского, а также в Университете прокуратуры РФ, Университете экономики и управления и Российском государственном университете правосудия.
Среди образовательных учреждений среднего профессионального образования на дистанционное обучение с 2 по 11 ноября переведено 25 человек. Это одна группа в Красногвардейском агропромышленном техникуме.
Помимо этого, всем работникам вузов старше 65 лет рекомендовано перейти на удаленку.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В украинские вузы поступили более 300 абитуриентов из Крыма. В украинские ВУЗы в этом году поступил 321 абитуриент из Крыма.
В Симферополе подросток разобрал чужое авто на запчасти. Несовершеннолетний житель Симферополя проник в чужой гараж и разобрал автомобиль на запчасти для дальнейшей продажи.
В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса. За время школьных каникул учебные заведения в Крыму приведут в порядок.
«Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы. В Крыму категорически не планируют продлевать школьные каникулы.
Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений
За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 12 ноября фото
Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Стало известно сколько живет коронавирус в комарах
Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Об этом в среду, 11 ноября, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом
Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
вчера
В Крыму растет смертность от COVID-19
24 часа назад
Неизвестные взорвали банкомат в Коктебеле
23 часа назад
В крымской психбольнице растет очаг коронавируса
13 часов назад
Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла
Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.