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Шесть вузов Крыма частично перешли на дистанционное обучение

06:36 четверг, 12 ноября 2020
Шесть вузов Крыма частично перешли на дистанционное обучение

фото © RT

Два вуза Крыма остаются на очном обучении, в шести вузах образовательный процесс смешанного типа: лекции на удаленке и практика — в небольших группах.

Об этом министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик сообщила на оперштабе по предупреждению распространения Covid-19 в республике.

— На территории Республики Крым 8 высших учебных заведений. В очном формате организован процесс обучения в двух образовательных организациях. В шести вузах образовательный процесс организован в смешанной форме, то есть лекционные занятия проводятся в дистанционном формате, а практические занятия проводятся очно при разделе групп на подгруппы, — рассказала Валентина Лаврик.

В очном формате, но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу Краснодарский университет внутренних дел РФ и Керченский государственный морской технологический университет.

Смешанная форма обучения реализуется в КИПУ им. Февзи Якубова, в КУКИиТе, КФУ им. Вернадского, а также в Университете прокуратуры РФ, Университете экономики и управления и Российском государственном университете правосудия.

Среди образовательных учреждений среднего профессионального образования на дистанционное обучение с 2 по 11 ноября переведено 25 человек. Это одна группа в Красногвардейском агропромышленном техникуме.

Помимо этого, всем работникам вузов старше 65 лет рекомендовано перейти на удаленку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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