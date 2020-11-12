Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

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Симферопольский футбольный клуб в прошлом сезоне боролся за третье место, но уступил бронзовые медали «Севастополю».

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16, и он завершился как раз победой «ТСК-Таврия». Потом золотые медали по два раза выигрывали «Севастополь» и «Евпатория». Именно эти команды, по оценкам экспертов БК 1хСтавка, и должны разыграть судьбу чемпионского титула в новом сезоне. От «Таврии» победы не ждали, хотя предполагали, что этот клуб будет находиться в верхней части турнирной таблицы. Однако к началу ноября симферопольская команда показала очень плохой результат.

Что произошло?

«Таврия» начала проигрывать с первого тура и не может остановиться до сих пор. В шести стартовых матчах футболисты из Симферополя забили всего один мяч и пропустили четырнадцать голов. По данным СМИ, некоторые таврийские ветераны устраивали забастовку и не выходили на поле. Из-за нездоровой обстановки внутри коллектива страдал результат.

Но в последнем туре в игре против «Севастополя» лидеры вернулись в обойму, но и это не спасло «Таврию» от поражения. Эта команда в гостях ожидаемо проиграла «Севастополю». «Моряки» забили по голу в начале и в концовке встречи – дублем огорчил своих бывших одноклубников Артур Айметдинов. Сперва он забил на третьей минуте матча ударом сходу, а в концовке переправил мяч в сетку с угла вратарской.

Как усилился клуб?

Руководство «Таврии» пригласило несколько новичков в состав команды. Так игроком «ТСК-Таврии» стал вратарь Данил Фролов. По сути, 19-летний голкипер вернулся в симферопольскую команду. Летом он перебрался в «Туапсе», который выступает в ПФЛ в группе 1. Тогда с командой работал известный крымский специалист Сергей Леженцев. Но в начале октября произошел скандал с подставными игроками и последовавшей годичной дисквалификацией Леженцева. После этого Фролов расторг контракт с клубом и вернулся в «Таврию». В шести матчах за «Туапсе» Данил пропустил семнадцать мячей.

Также «Таврия» дозаявила еще двоих игроков – защитника Максима Старкова и полузащитника Илью Борисова. Оба футболиста начинали текущий сезон в составе «Фаворита-ВД Кафы», но в октябре разорвали контракты с феодосийским клубом. 24-летний Старков выступает под двадцать вторым номером в Симферополе, а его ровесник Борисов – под девятнадцатым.

Еще два игрока прибыли из России. 23-летний хавбек Денис Котов покинул ФК «Новокузнецк» из ПФЛ и подписал соглашение с клубом из Симферополя. А 21-летний защитник Никита Гуськов, также заключивший контракт с «Таврией», ранее выступал за «Рязань».

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