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Власть

Севастополь столкнулся с массовым повреждением дорожных знаков

Неизвестные лица сломали или вырвали из земли дорожные знаки и указатели на территории всего Инкермана.

Об этом сообщается на официальной странице ГБУ «Севастопольский Автодор» в социальной сети «ВКонтакте».

Ущерб, причиненный вандалами, превышает 200 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Севавтодор обратился в полицию для расследования произошедшего. Кроме того, Севавтодор запросил материалы с установленных в городе камер, а также попросил свидетелей происшествия обратиться в учреждение через социальные сети.

В Севавтодоре подчеркивают, что повреждение и незаконный демонтаж средств организации дорожного движения угрожают безопасности движения и приводят к авариям.

«Подобные действия приводят к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом», — отмечается в сообщении.

Напомним: в конце 2018 года в городе-герое неизвестные стали уничтожать комплексы видеофиксации нарушений ПДД.

Для порчи имущества вандалы использовали изощренные методы — от прострела солнечных батарей до разбивания кувалдой опоры с камерой и поджога комплекса видеофиксации с использованием автомобильной шины.

Ущерб, нанесенный в ходе подобных действий, исчислялся десятками миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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