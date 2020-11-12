Власть
Севастополь столкнулся с массовым повреждением дорожных знаков
Неизвестные лица сломали или вырвали из земли дорожные знаки и указатели на территории всего Инкермана.
Об этом сообщается на официальной странице ГБУ «Севастопольский Автодор» в социальной сети «ВКонтакте».
Ущерб, причиненный вандалами, превышает 200 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
Севавтодор обратился в полицию для расследования произошедшего. Кроме того, Севавтодор запросил материалы с установленных в городе камер, а также попросил свидетелей происшествия обратиться в учреждение через социальные сети.
В Севавтодоре подчеркивают, что повреждение и незаконный демонтаж средств организации дорожного движения угрожают безопасности движения и приводят к авариям.
«Подобные действия приводят к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом», — отмечается в сообщении.
Напомним: в конце 2018 года в городе-герое неизвестные стали уничтожать комплексы видеофиксации нарушений ПДД.
Для порчи имущества вандалы использовали изощренные методы — от прострела солнечных батарей до разбивания кувалдой опоры с камерой и поджога комплекса видеофиксации с использованием автомобильной шины.
Ущерб, нанесенный в ходе подобных действий, исчислялся десятками миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует «забыть» о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи. Проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.
Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию. В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.
В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения. Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.
Константинова лишат побережья в Крыму фото
В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.
Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?
Симферопольский футбольный клуб в прошлом сезоне боролся за третье место, но уступил бронзовые медали «Севастополю».
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки
В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.
К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
9 ноября
В Крыму пройдет первый снег
9 ноября
Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму
Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.