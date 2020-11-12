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Коронавирус в Крыму

Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

09:00 четверг, 12 ноября 2020
Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

фото © meduza.io

За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4987 человек.

Выздоровевших за весь период – 7406 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму разработали систему «Фармковид-19». Для обеспечения оперативного и объективного информационного учета лабораторных исследований на CОVID-19 в режиме реального времени в Крыму началось внедрение системы «Фармковид-19».

В крымской психбольнице растет очаг коронавируса. В крымской республиканской психбольнице №1, расположенной в центре Симферополя, количество заразившихся коронавирусом достигло 185 человек.

В Крыму фиксируют рост заболеваемости ковидными пневмониями. За последние две недели уровень заболеваемости ковидными пневмониями в Крыму вырос с 14-19% до 28%.

Крымчане об эпидемии: «Коек нет, лекарств нет». За 10 ноября власти Крыма зарегистрировали 207 случаев коронавирусной инфекции. При этом глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о росте смертности: по ее данным, за последние две недели зафиксировано 49 летальных случаев, и их стало больше в возрастной группе от 50 до 64 лет.

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Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.

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