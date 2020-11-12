После пожара в крымском храме найден труп

Причиной пожара в православном храме во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты может быть «самосожжение» мужчины, который забрался внутрь подсобного помещения.

Как сообщалось, пожар в храме произошел 1 ноября во время вечерней службы. Пожарным удалось справиться с огнем еще до окончания вечерней службы. Покидающие храм прихожане не пострадали, так как огонь не успел перекинуться на все здание.

Разгребая пепелище, пожарные обнаружили труп мужчины. Это подтвердил источник в экстренных службах.

Старший священник храма отец Димитрий заявил, что причиной возгорания стал поджог. Ранее он предполагал, что «кто-то что-то подбросил в открытую на проветривание фрамугу».

В группе «Черный список|Алушта» ВКонтакте сообщили, что в помещение на территории храма пробрался мужчина, чтобы употребить наркотики. Это якобы и привело к трагедии.

«По факту гибели мужчины на пожаре, произошедшем в хозяйственной постройке на территории Алушты, проводится процессуальная проверка. Следы насильственной смерти на теле погибшего отсутствуют. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

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