Власть
Порубили лес: строителям водовода в Крыму грозит уголовное дело
Природоохранная прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела по факту вырубки лесных насаждений в Феодосии, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Как показала проверка, при проведении строительных работ систем водоснабжения и водоотведения в районах Карантин и Форштадт в Феодосии допущены нарушения требований лесного законодательства при осуществлении рубки зеленых насаждений», – говорится в сообщении.
Нанесенный вырубкой деревьев ущерб оценивается в 1 млн рублей.
Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
В сентябре этого года в Феодосии стартовали работы по прокладке централизованной системы водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Карантин и Форштадт. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Стоимость работ – порядка в 350 млн рублей.
Позже в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что при строительстве указанных объектов был вырублен участок молодого соснового леса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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