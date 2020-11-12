Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.3
воздух +7
море +16

Власть

Порубили лес: строителям водовода в Крыму грозит уголовное дело

13:49 четверг, 12 ноября 2020

Природоохранная прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела по факту вырубки лесных насаждений в Феодосии, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Как показала проверка, при проведении строительных работ систем водоснабжения и водоотведения в районах Карантин и Форштадт в Феодосии допущены нарушения требований лесного законодательства при осуществлении рубки зеленых насаждений», – говорится в сообщении.

Нанесенный вырубкой деревьев ущерб оценивается в 1 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

В сентябре этого года в Феодосии стартовали работы по прокладке централизованной системы водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Карантин и Форштадт. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Стоимость работ – порядка в 350 млн рублей.

Позже в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что при строительстве указанных объектов был вырублен участок молодого соснового леса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Силовики в Крыму проверяет данные о разрушении дома, в котором живет ветеран. Следственный комитет организовал процессуальную проверку сведений из СМИ о ненадлежащих условиях проживания ветерана войны в селе Солнечное городского округа Феодосия.

Крымчанку забрали в отделение судебных приставов прямо из ЗАГСа. Новобрачная оказалась злостной неплательщицей алиментов, сумма ее задолженности превысила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

Крымчанин получил условный срок за попытку купить «красивые» номера на авто. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к условному сроку за попытку подкупа сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД.

На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами. Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.

Власть
Константинова лишат побережья в Крыму

Константинова лишат побережья в Крыму фото

В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.

Спорт
Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?

Симферопольский футбольный клуб в прошлом сезоне боролся за третье место, но уступил бронзовые медали «Севастополю».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.

Коронавирус в Крыму
Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации