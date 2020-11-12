Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму останется только один обсерватор ● Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ближайшие недели ● За сутки в Крыму скончались шесть пациентов с коронавирусом ● Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений ● В Крыму начинают сбор плазмы у переболевших коронавирусом
Полиция Севастополя будет сильнее бороться с коронавирусом
УМВД Севастополя усилит контроль за соблюдением санитарных норм при осуществлении обязанностей сотрудниками, в том числе за ношением медицинских масок при взаимодействии с гражданами.
Об этом сообщили в ведомстве, комментируя ряд публикаций в социальных сетях и сообщений.
Первый случай произошел в районе рынка на Шевченко перед магазином «ПУД», где сотрудник полиции без маски сопровождал гражданина, которому якобы был выписан штраф за отсутствие маски.
«Вот бабки все вроде в масках, даже бомжиха Таня — наша местная достопримечательность», — попенял за коронавирусную несознательность сотрудников правопорядка очевидец.
Еще один инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. Как сообщает очевидец, два инспектора ГИБДД оформляли протокол без масок. По утверждению автора публикации, на просьбу надеть маски сотрудники ответили, что масок нет — их «подвезут позднее».
«Как же они выехали на патрулирование? Видимо, полицию вирус не берет?» — беспокоится автор фото за здоровье правоохранителей.
Как сообщили в УМВД Севастополя, в данный момент ведется проверка обнародованной информации. Вне зависимости от результатов проверки профилактике и мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в ходе работы сотрудников полиции будет уделено дополнительное внимание.
В тексте использованы материалы: Форпост
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