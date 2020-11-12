Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.3
воздух +11
море +16

Коронавирус в Крыму

Полиция Севастополя будет сильнее бороться с коронавирусом

УМВД Севастополя усилит контроль за соблюдением санитарных норм при осуществлении обязанностей сотрудниками, в том числе за ношением медицинских масок при взаимодействии с гражданами.

Об этом сообщили в ведомстве, комментируя ряд публикаций в социальных сетях и сообщений.

Первый случай произошел в районе рынка на Шевченко перед магазином «ПУД», где сотрудник полиции без маски сопровождал гражданина, которому якобы был выписан штраф за отсутствие маски.

«Вот бабки все вроде в масках, даже бомжиха Таня — наша местная достопримечательность», — попенял за коронавирусную несознательность сотрудников правопорядка очевидец.

Еще один инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. Как сообщает очевидец, два инспектора ГИБДД оформляли протокол без масок. По утверждению автора публикации, на просьбу надеть маски сотрудники ответили, что масок нет — их «подвезут позднее».

«Как же они выехали на патрулирование? Видимо, полицию вирус не берет?» — беспокоится автор фото за здоровье правоохранителей.

Как сообщили в УМВД Севастополя, в данный момент ведется проверка обнародованной информации. Вне зависимости от результатов проверки профилактике и мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в ходе работы сотрудников полиции будет уделено дополнительное внимание.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанку забрали в отделение судебных приставов прямо из ЗАГСа. Новобрачная оказалась злостной неплательщицей алиментов, сумма ее задолженности превысила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

Крымчанин получил условный срок за попытку купить «красивые» номера на авто. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к условному сроку за попытку подкупа сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД.

На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами. Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.

В Крыму сообщили об уменьшении числа «черных дайверов». В Крыму отметили тенденцию к снижению числа «черных» дайверов.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.

Коронавирус в Крыму
Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 12 ноября

Какой сегодня праздник 12 ноября фото

Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде

Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует «забыть» о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации