Полиция Севастополя будет сильнее бороться с коронавирусом

УМВД Севастополя усилит контроль за соблюдением санитарных норм при осуществлении обязанностей сотрудниками, в том числе за ношением медицинских масок при взаимодействии с гражданами.

Об этом сообщили в ведомстве, комментируя ряд публикаций в социальных сетях и сообщений.

Первый случай произошел в районе рынка на Шевченко перед магазином «ПУД», где сотрудник полиции без маски сопровождал гражданина, которому якобы был выписан штраф за отсутствие маски.

«Вот бабки все вроде в масках, даже бомжиха Таня — наша местная достопримечательность», — попенял за коронавирусную несознательность сотрудников правопорядка очевидец.

Еще один инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. Как сообщает очевидец, два инспектора ГИБДД оформляли протокол без масок. По утверждению автора публикации, на просьбу надеть маски сотрудники ответили, что масок нет — их «подвезут позднее».

«Как же они выехали на патрулирование? Видимо, полицию вирус не берет?» — беспокоится автор фото за здоровье правоохранителей.

Как сообщили в УМВД Севастополя, в данный момент ведется проверка обнародованной информации. Вне зависимости от результатов проверки профилактике и мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в ходе работы сотрудников полиции будет уделено дополнительное внимание.

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