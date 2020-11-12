Поклонская знает куда пойдет работать, если не изберется в Госдуму

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская не исключает своего возвращения на службу в органы прокуратуры, если ей не удастся избраться в новый состав нижней палаты парламента.

Об этом Поклонская рассказала РИА Новости Крым.

«Я пока не приняла решение по поводу своей дальнейшей деятельности, потому что в настоящее время еще есть некоторая неопределенность. Но по закону я имею полное право написать рапорт о восстановлении меня в предыдущей должности прокурора Республики Крым», – сказала парламентарий.

Поклонская отметила, что готова работать на любой должности, которую для нее определит глава государства.

«Служить буду на любой должности, которую определит наш президент Владимир Путин. Куда он меня назначит, там я буду с честью выполнять свой долг, служить людям и родине. Я не высказываю пожеланий назначить меня куда-то конкретно. Как будет развиваться моя дальнейшая профессиональная карьера, мне пока неизвестно. Но прокуратура для меня – родное место, всему, что я умею, я научилась там», – подчеркнула депутат Госдумы.

Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года. На выборах в Государственную думу VII созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года, она была избрана депутатом. В октябре 2016 года была назначена на должность главы комиссии по контролю за доходами депутатов, но покинула ее в сентябре 2018 года. На данный момент является заместителем председателя комитета ГД по международным делам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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